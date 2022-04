Scandicci - Conegliano in diretta sulla Rai

La Savino Del Bene Volley in cerca di riscatto dopo il k.o. infrasettimanale del PalaVerde in gara 1 delle semifinali playoff, dove mercoledì 20 aprile la squadra di coach Massimo Barbolini ha provato a mettere in difficoltà Conegliano, riuscendoci a tratti (in particolare nel primo set) ma uscendo comunque sconfitta dalla trasferta veneta contro le campionesse in carica (3-0). Adesso una partita da dentro o fuori in gara 2 per Scandicci, che davanti ai propri tifosi, sabato 23 aprile alle ore 20.45 a Palazzo Wanny, vuole provare a superare le pantere e ad allungare la serie.

EX E PRECEDENTI

Tra le fila di Scandicci sono quattro le giocatrici ad aver indossato la maglia di Conegliano. Si tratta di Veronica Angeloni, in Veneto nella stagione 2011-2012, e delle due palleggiatrici della Savino Del Bene, ovvero di Ofelia Malinov, in forza alle pantere nella stagione 2016-2017, e di Letizia Camera, che ha indossato i colori di Conegliano nella stagione 2012-2013. Oltre a loro anche Indre Sorokaite, con la schiacciatrice di Scandicci che ha giocato con l'Imoco nella stagione 2019-2020.

Nel roster di Conegliano è invece presente la statunitense Megan Courtney, transitata dalla Savino Del Bene nella passata stagione.

Conegliano e Scandicci ad ora si sono affrontate tra i confini italiani ben 24 volte, 20 a 4 il bilancio in favore di Conegliano.

L’ultimo successo della Savino Del Bene contro le pantere risale al 3-1 del 9 dicembre 2018, da allora 12 successi consecutivi per le pantere in Serie A1.

L’ultimo incontro tra le due squadre, invece, è stato quello di gara 1 delle semifinali playoff di mercoledì 20 aprile, nella quale Conegliano si è imposta 3-0 tra le mura amiche (25-23, 25-21, 25-21).

Scandicci e Conegliano si sono inoltre affrontate anche in Europa. 4 i precedenti, tutti in CEV Champions League, con la Savino Del Bene che ha ottenuto un unico successo.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MASSIMO BARBOLINI:

"Sarà una gara 2 molto combattuta, sarà una gara 2 dove dovremmo ripartire da quello che abbiamo fatto bene, ovvero dalla ricezione, dalla difesa ed anche dal buon lavoro svolto in seconda linea. Dobbiamo fare meglio, e non dobbiamo perdere il vantaggio che può darci il difendere e ricevere bene. Dobbiamo ripartire da quello, per poi aggiungere miglioramenti su quello che non abbiamo fatto bene. Dobbiamo essere più efficaci e precisi in battuta e migliorare nella fase di contrattacco, dove abbiamo trasformato poco. La cosa importante sarà soprattutto gestire bene i momenti importanti della partita, perché sembra di perdere nettamente spesso contro di loro ma in realtà è sul 20 pari, 21 pari, 22 pari che loro riescono a dare uno strappo. Merito loro ed a volte un po' demerito nostro. Cercheremo di migliorare e di fare meglio."

LE AVVERSARIE

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha concluso la propria regular season al primo posto in classifica per il quarto anno consecutivo, avendo raccolto 66 punti in 26 partite (23 vinte e 3 perse).

La squadra di coach Santarelli è scesa in campo il 20 aprile contro la Savino Del Bene in gara 1 delle semifinali playoff (3-0). Precedentemente Conegliano aveva giocato il 13 aprile contro Il Bisonte in trasferta in gara 2 dei quarti di finale playoff. Nella partita di Palazzo Wanny le pantere avevano vinto 0-3 (17-25 , 22-25, 23-25).

Conegliano negli ultimi giorni ha dovuto rinunciare alla sfortunata Sarah Fahr, con la centrale classe 2001 che ha subito la seconda rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in meno di 9 mesi.

IN TV

Gara 2 fra Savino Del Bene Volley e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano sarà visibile su Rai Sport +HD.