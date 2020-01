Scandalo parcheggi, il lunedì di fuoco del sindaco Nardella

Il primo cittadino di Firenze riferirà in Consiglio comunale mentre le opposizioni sia di destra che di sinistra lo stanno attaccando con forza e lo attendono al varco

"Come richiesto dalla Lega - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio - Nardella verrà a riferire in aula lunedì 20 gennaio per il dibattito sullo scandalo Sas. Vince il buonsenso. Lunedì - prosegue - avremo l’opportunità di riportare in Consiglio le istanze dei fiorentini che sono pervenute: c’è molta rabbia e sdegno in città e il passo indietro chiesto da Nardella al direttore generale non basta. Con uno scandalo di tale entità - conclude Bussolin - nella società avrebbero dovuto dimettersi tutti già ieri".

Sempre sul fronte dell'opposizione di destra, Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, già consigliere nelle passate consiliature e Alessandro Draghi, capogruppo a Palazzo Vecchio chiedono: "per quale motivo il sindaco Nardella sta chiedendo le dimissioni del Direttore Generale di SAS, dopo lo scandalo dei vigilini e dei parcheggiatori abusivi?. Le dimissioni si chiedono quando si pensa che una persona non abbia operato bene - dichiarano Draghi e Torselli -. E quali sarebbero lo colpe del direttore di SAS? Non si è accorto di cosa stesse succedendo in SAS? Bene! Lo stesso potrebbe essere detto del sindaco, visto che SAS è una società interamente di proprietà del Comune di Firenze. Allora dovrebbe dimettersi anche Nardella o, perlomeno, l’assessore alle società partecipate. Se invece Nardella - prosegue il capogruppo Draghi - pensa che il Direttore Generale non abbia operato correttamente, causando colpevolmente quanto accaduto, troppo facile sbrigarsela con una richiesta di dimissioni! Chi ha scelto il direttore? Topo Gigio? SAS è una società del Comune e i suoi dirigenti hanno il vaglio di Palazzo Vecchio. Troppo facile chiedere oggi le dimissioni...”.

“Infine - conclude Torselli - non ho sentito mezza parola spesa per i lavoratori di SAS. In 10 anni a Palazzo Vecchio ne ho conosciuti moltissimi e devo dire che, dagli operai, agli amministrativi, ai dirigenti, ho sempre riscontrato grande professionalità. Forse, al di là delle ‘mele marce’, in momenti come questo, l’amministrazione comunale avrebbe potuto spendere qualche parola per quei dipendenti che, spesso, hanno fatto anche più di quanto fosse loro richiesto per il bene della città”.

"Speriamo non parta la gara - dichiarano da sinistra Antonella Bundu e Dmitrij Palagi del gruppo Sinistra Progetto Comune - a chi si intesta il merito di un atto dovuto, come quello di un Sindaco che viene a parlare di una serie di illeciti legati a una partecipata del Comune. Il problema è non aver ricevuto comunicazioni in modo diretto lunedì scorso, bene però che non si sia scandalosamente sottratto al prossimo Consiglio. Lo abbiamo insistente chiesto anche noi, anticipando molte delle domande che esigono risposta. Anche perché a ottobre del 2019 era stata lanciata la nuova SAS, mentre numerosi servizi attendono di essere svolti".