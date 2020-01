Scandalo parcheggi a Firenze: già iniziata la nuova fase di Sas

Il vice direttore generale del Comune Palladino “commissario” della società partecipata del Comune. Nardella: “In sei mesi pronto il piano di riorganizzazione. Su Jacopo Vicini, ricordo che ha risposto tramite il suo legale in modo chiaro, estraneità totale al filone dell’inchiesta sui parcheggiatori. Fiducia totale nei magistrati"

E’ già partita la nuova fase di Sas. Ad annunciarla è stato in sindaco Dario Nardella che, insieme agli assessori alle partecipate e alla Polizia municipale Federico Gianassi e Stefano Giorgetti ha presentato quanto fatto nell’immediatezza dell’operazione Free Parking e quanto sarà fatto da ora in poi. “Non prendiamo lezioni di legalità da nessuno” ha detto il sindaco che ha ribadito con forza che questa indagine “è nata da una nostra precisa volontà. Siamo stati noi ad annunciare un giro di vite sul fenomeno. Grazie all’indagine della Polizia municipale è stata sgominata una banda di parcheggiatori abusivi e sono stati scoperti fatti molto gravi che accadevano in Sas”, l’azienda partecipata del Comune di Firenze.

“Per questo, oltre alla Polizia municipale che ha svolto l’attività investigativa, ringrazio il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e il pm Paolo Barlucchi che hanno coordinato le indagini. Questa è la dimostrazione che abbiamo anticorpi efficaci e che per la nostra Amministrazione la trasparenza e la legalità sono al primo posto”.

Nardella ha inoltre ribadito che nel “giro di 24 ore dall’operazione è stato fatto un intervento immediato per garantire la continuità dei servizi di Sas: abbiamo messo al sicuro il sistema garantendo continuità dei controlli, affidati da oggi alla Polizia Municipale”.

Ma sindaco e Amministrazione non si sono fermati qui. “Per quanto riguarda la Sas serve discontinuità: abbiamo avviato una procedura speciale di controllo e un’attività ispettiva che ho affidato da oggi al vicedirettore del Comune e direttore ufficio Gare appalti e partecipate Domenico Palladino” ha detto Nardella, che ieri ha anche chiesto un passo indietro al direttore generale Cristiano Rebecchi, non coinvolto nell’inchiesta: “Ringrazio Rebecchi per il lavoro svolto portando avanti fino ad oggi il risanamento della Sas. Negli ultimi cinque anni Sas è stata risanata con un bilancio che è stato riportato in utile: i risultati di esercizio sono passati da meno 586mila euro del 2015 a più 205mila euro del 2018. Ma adesso si apre una fase nuova di Sas: affido agli assessori Gianassi e Giorgetti il compito di studiare un piano di riorganizzazione della società Sas e dei suoi servizi che sarà pronto entro sei mesi”.

Il sindaco ha concluso dicendo che ha massima fiducia nella magistratura. “Per quanto riguarda le notizie stampa uscite su Jacopo Vicini, ricordo che ha risposto tramite il suo legale in modo chiaro: estraneità totale al filone dell’inchiesta sui parcheggiatori. Su questo tema non c’è niente da aggiungere, se non che ho piena fiducia nella magistratura e mi auguro che lo stesso Vicini possa presto poter rendere dichiarazioni agli inquirenti e chiarire la sua posizione”.