Savino Del Bene Volley, torna Giulia Mancini

Giulia Mancini, centrale classe 1998, entra a far parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari per la stagione in corso. L'arrivo di Giulia, giocatrice già di proprietà della Savino Del Bene Volley, si è reso necessario per completare il reparto centrali dopo la partenza di Indy Baijens.

Giulia garantirà alla Savino Del Bene Volley di mantenere inalterata la profondità della sua rosa.

“L’arrivo di Giulia è fondamentale per mantenere l’equilibrio e la competitività del nostro reparto centrali, integrando le esigenze della nostra rosa e dando il suo contributo al raggiungimento dei nostri obiettivi stagionali. Per Giulia si tratta inoltre di un ritorno, in quanto proprio con questo club aveva iniziato il percorso in Seria A sette stagioni orsono", ha dichiarato Francesco Paoletti, Direttore Sportivo della Savino Del Bene Volley.

La società augura a Giulia Mancini un entusiasmante inizio con i nostri colori e invita tutti i tifosi a riservarle un caloroso benvenuto.

LA CARRIERA DI GIULIA MANCINI

Nata il 12 gennaio 1998 ad Aprilia (LT), Giulia Mancini è una centrale di 183 cm. Cresciuta nelle giovanili del Volleyrò Casal De Pazzi, ha fatto il suo esordio nel volley professionistico con il Club Italia, con cui ha giocato in Serie A1 nella stagione 2016-17.

Nella stagione successiva Giulia ha giocato con la Savino Del Bene Volley, prima di passare nell'annata 2018-2019 alla Bosca San Bernardo Cuneo.

Dopo un 2019-2020 trascorso in maglia Lardini Filottrano, Giulia è scesa per una stagione in Serie A2, difendendo i colori della Cbf Balducci Hr Macerata.

Dopo un solo anno in cadetteria, Mancini è tornata in Serie A1, sposando il progetto Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, club nella quale è rimasta per tre stagioni.

Salutata la società marchigiana, Giulia è tornata in Toscana, accetando la proposta de Il Bisonte Firenze, club con il quale ha iniziato il campionato 2024-2025.

Dopo l'esperienza con la formazione fiorentina, Giulia Mancini fa adesso ritorno alla Savino Del Bene Volley, mettendosi a disposizione per la seconda metà della stagione in corso.