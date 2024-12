Savino Del Bene Volley, sfida contro Pinerolo

Blindato domenica il terzo posto in classifica con una bella prestazione davanti ai propri tifosi, la Savino Del Bene Volley è già in partenza per Villafranca Piemonte in vista di una nuova sfida.

Il secondo turno infrasettimanale della stagione 2024-2025 contrapporrà infatti le ragazze di coach Gaspari alla Wash4Green Pinerolo. Si tratta di un avversario ostico con tante giocatrici esperte e che, sebbene non abbia raccolto tanti successi quanti ci si sarebbe aspettato ad inizio stagione, ha comunque la possibilità di mettere in difficoltà ogni squadra.La gara, valevole per l’undicesima giornata della Serie A1, è programmata per mercoledì 4 dicembre alle ore 20:30 al PalaBus Company.

EX E PRECEDENTI

Nessuna atleta della Savino Del Bene Volley ha militato nella squadra piemontese, mentre due giocatrici della Wash4Green Pinerolo hanno già giocato in Toscana. Si tratta di:

Elena Perinelli, schiacciatrice classe ‘95, ha vestito i colori della squadra toscana nella stagione 2014-2015;

Indre Sorokaite, schiacciatrice classe ‘88, tesserata dal club di patron Nocentini da metà della stagione 2021-2022 e per la successiva, aggiudicandosi una Challenge Cup e una Cev Cup.

Quello di mercoledì sarà il sesto incontro ufficiale tra le due formazioni considerando il Campionato Italiano e la Coppa Italia, con la Savino Del Bene Volley in grado di vincere tutte le partite disputate.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“La partita di Pinerolo è per noi davvero importante perché è fondamentale dare continuità a quanto di buono fatto domenica con Chieri. Si tratta di una trasferta impegnativa, Pinerolo arriva da un bel risultato contro Vallefoglia ed è una squadra da tenere in considerazione, in quanto ha molte qualità e stanno cercando di rimediare ad un inizio che forse non si aspettavano. Ci sono giocatori esperti, giocatori che giocano una palla molto rapida come Perinelli, un palleggiatore che ama impiegare le proprie centrali e un palazzetto sempre gremito che cercherà di spingere la propria squadra.

A tre giornate dalla fine del girone di andata, è per noi importante provare a portare a casa un risultato positivo sia in ottica Coppa Italia sia per presentarci nel miglior modo possibile alla sfida che ci attende domenica in casa. È chiaro che è necessario resettare quanto di buono fatto, tenersi a mente che con applicazione e disciplina si possono fare buone cose, ma che sarà fondamentale entrare in campo con ancora più determinazione rispetto alla partita con Chieri perché si prospetta una gara molto intensa e difficile.”

LE AVVERSARIE

Vera e propria rivelazione dello scorso campionato chiuso con un ottimo sesto posto e la partecipazione per la prima volta ai PlayOff Scudetto, la Wash4Green Pinerolo ha il concreto obiettivo di riconfermarsi tra le prime otto squadre d’Italia.È sicuramente un traguardo alla portata per la squadra di coach Marchiaro, che ha però dovuto far fronte ad alcune difficoltà a inizio stagione, tra risultati mancati e diversi infortuni.

Le piemontesi si trovano momentaneamente al nono posto della classifica generale con 12 punti (4 vittorie e 6 sconfitte), a –1 dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che occupa l’ultimo posto disponibile in ottica Coppa Italia.

L’ultima giornata disputata ha visto proprio la Wash4Green Pinerolo opposta alle marchigiane in un match dai continui ribaltamenti di fronte. Le pinelle dopo essere scappate avanti 2-0 hanno subito la rimonta delle ragazze di Pistola, riuscendosi però a imporre per 3-2 trascinate da un’incontenibile Perinelli (MVP con 22 punti).

Diverse le giocatrici di rilievo nella squadra piemontese, tra tutte l’oro olimpico Carlotta Cambi e l’opposta polacca Malwina Smarzek a formare una diagonale di altissimo livello. Nel reparto schiacciatrici, oltre alle confermate Bussoli, Sorokaite e D’Odorico (di rientro da un lungo stop), si sono aggregate in estate anche Elena Perinelli e la giovane Martina Bracchi, che ben si era comportata nella scorsa stagione in quel di Busto Arsizio.

Comparto centrale poi assolutamente ben fornito con la sempre concreta Yasmina Akrari, aggregata al gruppo pre-olimpico della nazionale italiana, e le due francesi Sylves e Olinga Andela. Il tandem dei liberi è infine stato confermato in toto con Ilenia Moro, alla terza stagione con le pinelle, e la giovane Giada Di Mario.

Per il turno infrasettimanale dell’undicesima giornata di Serie A1, la Wash4Green Pinerolo dovrebbe scendere in campo con Cambi in palleggio e Smarzek nel ruolo di opposta. Le due schiacciatrici sono Sorokaite e Perinelli con al centro la capitana Akrari e Sylves. Il libero è Moro.

IN TV

La partita tra la Wash4Green Pinerolo e la Savino Del Bene Volley sarà visibile previo abbonamento sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

BISONTE FIRENZE

Entra nel vivo il tour de force de Il Bisonte Firenze, che da qui alla fine del girone d’andata dovrà giocare quattro partite in dodici giorni: la prima è quella contro la Cda Volley Talmassons Fvg, in programma domani sera alle 20.30 a Palazzo Wanny e valida per l’undicesima giornata della Serie A1 Tigotà. Guardando la classifica, si tratta di una sfida fondamentale per le bisontine, che dopo le ultime due sconfitte consecutive hanno visto avvicinarsi le squadre alle loro spalle: fra queste c’è la neopromossa Talmassons, che al momento è il fanalino di coda con cinque punti – quattro in meno de Il Bisonte, decimo – ma che ha appena ingaggiato l’opposto svizzero Maja Storck (subito protagonista con 25 punti domenica contro Cuneo) per provare a invertire il trend di sette ko di fila.

La squadra di coach Bendandi deve però concentrarsi soprattutto su se stessa e sulla sua grande voglia di riscatto, con l’obiettivo di ritrovare la continuità all’interno del match e di tornare a macinare punti.

EX E PRECEDENTI – L’unica ex della sfida è l’opposto di Talmassons Anastasiia Kraiduba, che ha giocato ne Il Bisonte nella scorsa stagione. Nessun precedente invece fra le due squadre, al primo confronto assoluto.

LE PAROLE DI SIMONE BENDANDI – “Affrontiamo una squadra che si è appena rinforzata con l’arrivo di Storck, che abbiamo già affrontato quando giocava a Vallefoglia: dobbiamo capire come si inserirà all’interno dei loro meccanismi tattici, ma li studieremo con gli altri dati che abbiamo a disposizione. Questo però è un momento in cui dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi: veniamo da due partite in cui non siamo riusciti a esprimere con continuità il nostro potenziale, innervosendoci troppo durante i match e perdendo fiducia nelle nostre capacità.

Ci sta mancando anche un po’ di lucidità per reagire nel modo giusto alle difficoltà: ho detto alle ragazze che se pensavamo che sarebbe sempre andato tutto liscio saremmo stati degli ipocriti, siamo partiti molto bene ma fa parte di una stagione avere dei momenti difficili, che si possono anche ripresentare. La chiave è riuscire a rimanere uniti e attaccati alla nostra identità di squadra, e anche trovare poche scuse: le scuse non le accetto, perché non fanno bene né alle giocatrici né alla squadra.

Continuo comunque ad avere la massima fiducia nelle ragazze, che hanno sempre dato tutto: dobbiamo solo ritrovare la nostra consapevolezza”.

LE AVVERSARIE – La Cda Volley Talmassons Fvg di coach Leonardo Barbieri dovrebbe schierarsi con Chidera Eze (classe 2003) in palleggio, la svizzera Maja Storck (1998) come opposto, Alexandra Botezat (1998) e la serba Jovana Kocić (1998) al centro, la russa Yana Shcherban (1989) e la greca Olga Strantzali (1996) in posto quattro, e Martina Ferrara (1999) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Cda Volley Talmassons FVG sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto su tutti i pacchetti VBTV.