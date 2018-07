SaveMyBike: il dispositivo in grado di identificare le biciclette rubate

Il progetto toscano è stato promosso dalla Regione, prevede l'istallazione gratuita su biciclette private

C'è anche un progetto toscano fra quelli presentati dalle Regioni e arrivati in finale per il premio "Regiostars 2018": si chiama "Savemybike" e prevede l'installazione gratuita di un dispositivo in grado di identificare le biciclette rubate.

I progetti finalisti sono stati presentati oggi a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo, dalla commissaria Ue alla Politica regionale Corina Cretu.

Il progetto toscano è stato promosso dalla Regione, prevede l'istallazione gratuita su biciclette private di un dispositivo che permette l'identificazione di un mezzo rubato da parte delle forze dell'ordine.

Dopo aver esaminato 102 candidature arrivate da tutta Europa, la giuria di esperti ha incluso il progetto nella lista dei 21 finalisti, divisi in cinque categorie.

A partire da oggi tutti i cittadini europei esprimere attraverso il sito della manifestazione. I vincitori saranno premiati ad ottobre durante la Settimane europea delle regioni e delle città, organizzata dalla Commissione Ue e dal Comitato europeo delle Regioni.