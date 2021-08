Sara Galantuomini Miss Cinema Toscana 2021

A Marina di Bibbona SARA GALANTUOMINI di Rosignano Marittimo (LI) si aggiudica il titolo di Miss Cinema Toscana 2021.

La bella bionda rosignanese prevale sul gruppo delle 22 finaliste regionaliin gara e conquista il diritto di accedere alle prefinali nazionali.La manifestazione che è stata organizzata dall'A.S.B.I con lacollaborazione dell'Amministrazione del Comune di Bibbona , dalla PubblicaAssistenza e dagli operatori turistici, da tanti anni appuntamento fissonel cartelloni degli eventi della bella località balneare, anche in questaoccasione ha riscontrato un grandissimo successo.

Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta dall'avv. SimoneRossi vice sindaco di Bibbona e da Vincenzo Ferraro 1°maresciallo comandante della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Cecina nel dover selezionare le vincitrici delle fasce in palio della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio :1^ Classificata - Miss Cinema Toscana 2021 - SARA GALANTUOMINI - diRosignano Marittimo (LI) - 19 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli biondi- occhi marroni - del segno del Cancro.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - REBECCA RICCETTI - di Cascina (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi castani -del segno dei Gemelli.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - VIOLA CIOLLARO - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi castani - del segno del Toro.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CAMILLA LORIERI - di Firenze -26 anni - modella - H. 1,75 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - MATILDE NATALI - di Empoli (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi verdi - delsegno del Capricorno.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ANTONIETTA MARINO - di Bibbona - 24 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del Cancro.Miss Cinema Toscana 2021 che è stata premiata da Massimo Fedeli sindaco di Bibbona e da Chiara Gorgeri Miss Toscana 2019 accede di diritto oltre che alle prefinali nazionali anche alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdi' 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme (PI).

La serata è stata condotta brillantemente da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino all'elezione delle miss con le sue performance canore, ospiti della serataChiara Gorgeri Miss Toscana 2019 e Sofia Penco Miss Toscana 2018.Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dal gruppoparrucchieri Paolo e Patrizia Antilli & Luana Compagnucci di AR Stilisti perCapelli con salone a Castelfiorentino (FI).

La messa in onda in streaming della serata su www.facebook.com missitaliatoscana e su www facebook .com GDvideomaker è stata curata dal team GDVideomaker di Daniele Gonnelli.

La serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli diMontecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria conla preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Giovanni Rastrellidell'agenzia Vegastar e SPLservice audio luci.