Sara Funaro sarà anche Sindaca della Città Metropolitana

FIRENZE, 24 giugno ’24- Firenze ha scelto per la prima volta una donna per la poltrona più importante di Palazzo Vecchio. Sara Funaro è la nuova sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, la prima donna a svolgere questo incarico nella Città del Fiore. Ha vinto il ballottaggio col 60,56% dei voti (82.254 preferenze) mentre l'altro candidato Eike Schmidt è arrivato al 39,44% (53.558 preferenze).

“A Sara Funaro gli auguri di buon lavoro come nuova Sindaca di Firenze. La nostra economia metropolitana richiederà grande impegno e scelte coraggiose, perché saranno anni decisivi per il futuro del nostro territorio. Chiuse le urne è necessario che le priorità dell’economia e del lavoro siano messe saldamente in testa a tutte le agende, di maggioranza e di opposizione. E’ per questo che le imprese dell’area metropolitana fiorentina, danno fin da subito appuntamento ai nuovi amministratori locali per un confronto costruttivo sulle priorità della nostra Firenze industriale”. Così Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa commenta l’elezione.

"Auguriamo al nuovo sindaco di Firenze, Sara Funaro, un buon lavoro, ben cosci che prendere l'impegno di guidare la nostra città in questo momento già rappresenta una grande sfida. Da difensori dell'autenticità, chiediamo uno sforzo deciso contro abusivismo e concorrenza sleale ma anche per le infrastrutture, per sostenere gli artigiani nella ricerca di figure professionali, soprattutto tra i più giovani, e con il progetto della Casa delle Eccellenze, oltre ad altre forme di promozione e internazionalizzazione. C'è molto da fare e lo faremo insieme, collaborando con lealtà e impegno concreto. Da donna, non posso che essere felice per l'elezione della prima sindaca di Firenze". Così, in una nota, la presidente di Confartigianato Imprese Firenze Serena Vavolo.

Conflavoro è pronto a dialogare con il Comune: "Alla nuova sindaca Sara Funaro - commenta Enrico Fantini presidente di Conflavoro Firenze - i nostri migliori auguri di buon lavoro con l'obiettivo di rendere la nostra preziosa città ancor più centrale nell'economia italiana e nell'immaginario mondiale. Ricordiamo le tante sfide aperte per Firenze, che vanno dall'aeroporto, alla mobilità, al sostegno per le PMI, fino alla gestione dei flussi turistici".