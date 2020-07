Sant'Orsola, il futuro nelle mani anche dei cittadini

Audizione nelle commissioni Ambiente, Urbanistica e Sviluppo economico delle associazioni e dei gruppi di cittadini impegnati nel percorso di partecipazione

Seduta congiunta ieri delle commissioni Ambiente e vivibilità urbana, Urbanistica, Sviluppo economico, per l’audizione delle associazioni e dei gruppi attivi nel processo di rigenerazione partecipata del rione San Lorenzo e del complesso di Sant’Orsola.

“Parliamo di un pezzo importante del rione di San Lorenzo e della città tutta sul quale l’interesse del Comune è massimo, protagonista di un percorso di partecipazione integrato, ben elaborato e di lunga prospettiva. – spiegano i presidenti Calistri (Ambiente), Pampaloni (Urbanistica) e Conti (Sviluppo economico) – La volontà è di procedere speditamente con una riqualificazione attesa e strategica per una vera rinascita dell’intero quartiere, un percorso di rigenerazione urbana fondamentale. Cittadini e associazioni sono in prima linea per dare un contributo fattivo alla realizzazione di questo obiettivo. Quello svolto nelle commissioni è stato solo un primo incontro a cui ne seguiranno altri per approfondire quanto il percorso di partecipazione ha prodotto e come l’amministrazione via via l’ha messo in pratica, in vista soprattutto del nuovo piano operativo, strumento cardine per far sì che le varie proposte trovino la giusta collocazione”.