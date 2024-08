'Santi esclusi', Gaia Nanni in doppia veste di attrice e cantante

Teatro e musica al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Domenica 4 agosto 2024 alle 21,30, nella Piazza della Chiesa a Lorenzana (Pisa), Gaia Nanni in “Santi Esclusi”, concerto di musiche vive per comuni mortali di e con Gaia Nanni e con Roberto Beneventi (fisarmonica) e Gabriele Doria (chitarra).

“Santi Esclusi” porta in scena in un turbinio di canzoni, personaggi e racconti le tante anime del nostro paese. Gaia Nanni, in doppia veste di attrice e cantante, si cimenta in un repertorio musicale dove i protagonisti indiscussi sono i piccoli grandi ritratti degli uomini qualunque di Enzo Jannacci, la rabbia sociale di Ascanio Celestini, il cabaret dei Gufi e tanti altri, quasi misconosciuti, piccoli capolavori della musica italiana. Un concerto spettacolo che vi lascerà commossi e divertiti dove i comuni viventi diventano Santi e i Santi, forse, comuni viventi.

Ingresso allo spettacolo Euro 8,00. Alle 20,00 cena in luogo cena presso la pizzeria “La Fraschetta” ad Euro 20,00. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: una visita alla bella piazza della chiesa e la straordinaria vista sulla campagna Toscana.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024.Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Iniziativa finanziata con il contributo dei comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

IL FESTIVAL

"Solo l'ironia salverà il mondo". È lo slogan che accompagna il festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto".

Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Riparbella, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Vicopisano.

Tre cifre: 27 anni compiuti, 1515 serate fatte (a fine festival 1557), 230.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it. Informazioni e prenotazioni 3280625881 - 3203667354 - www.guasconeteatro.it.