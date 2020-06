Sant'Ambrogio: aggressione e insulti a Stella (FI)

foto da video FB Stella

Spaccio, accatto, bivacchi: il vicepresidente dell'Assemblea toscana stava facendo una diretta Facebook per documentare la situazione quando due uomini e una donna con pitbull si sono intromessi. "Ho temuto il peggio. Io ho il diritto, e il dovere, di segnalare le situazioni di degrado a chi amministra Firenze". La solidarietà di Giani

Firenze, 10 giugno 2020 - Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia) è stato "aggredito, minacciato e insultato questa mattina fuori dal Mercato di Sant'Ambrogio, in piazza Ghiberti a Firenze, da due uomini e una donna con pitbull", come riferisce una nota del suo ufficio stampa. Stella era in piazza per verificare di persona lo stato di degrado fuori dal Mercato, con la presenza di accattoni, spacciatori e balordi che bivaccano nei paraggi e dormono sotto le tettoie esterne, disturbando le persone che vanno a fare acquisti. Il vicepresidente dell'Assemblea toscana stava facendo una diretta Facebook per documentare la situazione, quando "è stato avvicinato da tre sconosciuti, che si sono intromessi insultando in diretta video l'esponente politico fiorentino, rivolgendogli epiteti volgari e minacciandolo. Uno di loro gli ha anche sputato sul telefonino", riporta sempre la nota.

"Ho temuto il peggio - afferma Stella - ho segnalato l'accaduto in Questura e insieme al mio legale sto valutando di presentare formale denuncia. Trovo l'episodio gravissimo non tanto perché sia accaduto a me, ma in quanto mostra come a Firenze spesso sia difficile fare politica in strada tra la gente: ci sono sempre più delinquenti che vorrebbero impedire il confronto civile e democratico sui problemi che affliggono la città. Io ho il diritto, e il dovere, di segnalare le situazioni di degrado a chi amministra Firenze, sono stato eletto per questo, per rappresentare i cittadini. Non è accettabile che episodi del genere si ripetano, a maggior ragione ora che inizia la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale".

L'aggressione è stata ripresa in parte dallo stesso vicepresidente Stella durante la diretta Facebook, a partire dal minuto 15'44' al seguente link: https://www.facebook.com/watch/?v=548115889196501

"Quanto accaduto è molto grave; al vicepresidente Marco Stella va tutta la solidarietà mia personale e dell'intero Consiglio, per una vergognosa manifestazione di vigliaccheria e di violenza verso chi, tra l'altro, stava facendo politica e quindi esercitando una delle funzioni fondamentali della nostra democrazia". È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, appresa la notizia dell'aggressione denunciata da Marco Stella.

“Caro Marco, siamo con te, ma questa purtroppo è Firenze! Decenni di tolleranza verso chi vive di illegalità e verso chi pensa che tappare la bocca con la violenza a chi ha un’idea politica differente dalla propria sia legittimo, ha provocato queste conseguenze. La sinistra ha coccolato per anni questi soggetti e questi sono i risultati”. Questo il commento del Portavoce Regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli, all’aggressione subita da Stella.

«Preoccupa il clima di intolleranza e tensione sociale che imbratta e inquina anche la politica. Con noi però nessuna violenza trova quartiere. Per questo, a nome mio personale e di tutta Forza Italia, esprimo solidarietà al Vicepresidente del Consiglio regionale toscano Marco Stella che stamani ha subito un’aggressione in pieno centro a Firenze proprio mentre faceva il suo dovere: dare voce e rappresentanza ai cittadini». Lo dichiara il Coordinatore regionale toscano di Forza Italia onorevole Stefano Mugnai, Vicecapogruppo degli Azzurri alla Camera.