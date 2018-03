Santa Maria Nuova: stanco di aspettare, rompe tutto

Il pregiudicato 24enne, un senza fissa dimora, è stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno trovato l'uomo al Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova, in evidente stato di agitazione.



Era stato soccorso dal personale sanitario per ferite da taglio procuratesi per uno strusciamento con un motorino parcheggiato.



Mentre era nella sala d’attesa del pronto soccorso, forse stanco per l’attesa, ha dato in escandescenza danneggiando un carrello d’emergenza con farmaci ed un pc della postazione medica.



Sanguinante si è messo a girovagare per il Pronto Soccorso costringendo il personale medico ad intervenire.

Calmatosi, anche grazie all’intervento della guardia giurata, è stato curato e dimesso dall’Ospedale quando i Carabinieri intervenuti lo hanno identificato e denunciato.