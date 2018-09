Santa Maria Novella, fermato mentre suona nel sottopasso: aggredisce gli agenti

Per il musicista anche una sanzione da 100 euro

Ha continuato imperterrito a suonare la sua chitarra nonostante la pattuglia della Polizia Municipale gli avesse intimato di fermare il concerto abusivo. Ha colpito con un pugno un agente. Per il musicista, un giovane austriaco, sono scattate quindi due denunce e una multa da 100 euro.

Gli agenti del Reparto Antidegrado in borghese erano in piazza dell’Unità Italiana quando sono stati avvisati della presenza di un musicista abusivo nel sottopasso. Uno degli agenti si è avvicinato al ragazzo che suonava la chitarra chiedendogli i documenti, ma il giovane ha continuato imperterrito a suonare nonostante l’invito a smettere e a dichiarare le proprie generalità.

Anzi il musicista si è avvicinato all'agente urlandogli contro e offendendolo in modo minaccioso per poi tornare a suonare come nulla fosse. La pattuglia ha chiesto rinforzi e quando è arrivata l’auto della Polizia Municipale, il giovane è balzato in piedi minaccioso inveendo contro gli agenti, agitando la chitarra e colpendone uno con un pugno. Il musicista è stato quindi bloccato e portato negli uffici del Reparto Antidegrado, dove ha continuano ad avere un atteggiamento violento e offensivo.



Dagli accertamenti è risultato un cittadino austriaco di 22 anni. Nel corso dei controlli dalla custodia della chitarra è caduto un coltello a lama pieghevole con estrazione a scatto e autoserrante, che è stato sequestrato. Per il giovane sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’arma abusivo. A queste si è aggiunto anche un verbale da 100 euro per violazione del Regolamento degli artisti di strada. L’agente ferito è stato giudicato guaribile in 5 giorni.