Santa Croce: ultimi ritocchi per il Mercatino di Natale

A Firenze da domani sabato 23 novembre al 22 dicembre con orario 10-22. Stasera l'arrivo di molti prodotti e oggetti

FOTOGRAFIE. Ultimi preparativi per il Mercatino di Natale di Santa Croce, il più grande e famoso di Firenze. Stasera un gran daffare attorno agli oltre 50 banchi che da domani alle 10 offriranno al pubblico il sapore delle tradizioni natalizie d'Europa. L'orario è 10-22, fino al 22 dicembre, quindi un mese esatto.

In tutte le città ci sono mercati ed eventi natalizi, ne segnaliamo alcuni già avviati o che prendono avvio in questo week end.

LIVORNO. A Livorno torna per il quarto anno il Villaggio di Natale promosso ed organizzato dalla Pro Loco Livorno in compartecipazione con il Comune. Torna con numerose sorprese, a cominciare dal luogo in cui viene allestito che non sarà più il parco di Villa Mimbelli ma l’Ippodromo Caprilli. Un vero villaggio natalizio con la Casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, le botteghine degli artigiani, il laboratorio degli Elfi, il market degli Elfi. Tante attrazioni e novità, tra cui una stazione in perfetto stile polo nord, per la gioia dei tanti bambini che affolleranno il villaggio da sabato 23 novembre fino al 6 gennaio. In programma anche una serie di intrattenimenti tra musica, sfilate di elfi, burattini e installazioni artistiche.

EMPOLI. Nella festa del Santo Patrono S. Andrea, sabato 30 novembre 2019, alle 21, si terrà la cerimonia inaugurale di “Empoli Città del Natale 2019”. Ma si comincia con alcune iniziative inaugurali sabato 23 novembre 2019 alle 15: ad esempio ‘Il Magico Mondo di Babbo Natale” che dal freddo Polo Nord arriverà, con la sua slitta, nel Chiostro degli Agostiniani, in via dei Neri, percorrendo ‘Il bosco incantato’ e resterà ad attendere i tantissimi bambini con la letterina dei desideri. Apriranno anche le porte de ‘Il Villaggio delle Fiabe’ in piazza Matteotti, il luna park natalizio e la pista di ghiaccio. Sempre sabato si potrà vedere in giro anche il Trenino.

ARTIMINO. Anche quest’anno la magia del Natale con i suoi profumi e le sue decorazioni animerà la Villa Medicea “La Ferdinanda” di Artimino domenica 24 novembre dalle 11.00 alle 19.00. Un’intesa giornata di festa dedicata alle famiglie e soprattutto ai bambini che con la loro gioia riescono a far emozionare anche gli adulti. Le sale della villa, infatti, saranno animate da laboratori, degustazioni, mercatini enogastronomici e artigianali. Per i più piccoli è stato pensato a un percorso speciale con giochi a tema in compagnia di simpatiche mascotte natalizie e gnomi di Babbo Natale.

AREZZO. Ad Arezzo ogni settimana, dal giovedì alla domenica: eventi, mercatini, degustazioni e spettacoli in un gioco di urban lights e poi il Villaggio tirolese, la ruota panoramica e lo scivolo di ghiaccio.