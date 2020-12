Sanità, oggi alle 18 diretta Facebook di Forza Italia Toscana

Interventi di Mallegni, Bergamini, Mazzetti, Stella

La sanità è uno dei settori più importanti, nell’emergenza e non solo. "Come Forza Italia - si legge in una nota - dobbiamo essere capaci di evidenziare le lacune dell’attuale sistema ma anche saper proporre un modello alternativo.

Oggi alle ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook di Forza Italia Toscana si terrà l’incontro “Toscana: quale sanità?” in cui si discuterà di questo e altro.



Intervengono Massimo Mallegni, Senatore Forza Italia e Commissario Regionale, Deborah Bergamini, Deputata Forza Italia, Erica Mazzetti, Deputata Forza Italia, Marco Stella, Capogruppo Forza Italia Consiglio regionale toscano, Maurizio Marchetti, Vicecoordinatore regionale Vicario, Matteo Mastrini, Responsabile Enti Locali, Chiara Tenerini, Responsabile Dipartimenti, Tullio Rizzini, Responsabile Dipartimento Sanità. Modera Mariagrazia Internò, Vicecoordinatore regionale. Interverranno Coordinatori provinciali e Responsabili Dipartimenti Sanità provinciali.



Per collegarsi

https://fb.me/e/X3FtN6b7