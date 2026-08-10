Sanità in Toscana: tra innovazione digitale e grida d’allarme​

L'ultimo rapporto dell'Agenas, presentato nel luglio 2026, ha cristallizzato una gerarchia che i vertici regionali toscani hanno accolto con un misto di orgoglio e sollievo: la Toscana è ufficialmente sul podio nazionale per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Con un punteggio di 280 punti, la regione si posiziona al terzo posto in Italia, superata solo dal Veneto (288) e dall'Emilia Romagna (282).

Tuttavia, per un’analisi onesta, è necessario guardare oltre l’entusiasmo istituzionale del Presidente Eugenio Giani. Questi numeri, sebbene certificati nel 2026, rappresentano in realtà un’istantanea delle performance del 2024. Ci troviamo di fronte a un paradosso temporale e gestionale: mentre celebriamo un'eccellenza "fotografata" due anni fa, le grida d'allarme che giungono oggi dalle corsie e dai territori suggeriscono che la velocità digitale della periferia stia viaggiando su un binario opposto rispetto allo sfinimento strutturale del cuore pulsante del sistema. Cosa si nasconde davvero dietro quel punteggio di 280 punti?

Proprio mentre i dati Agenas venivano pubblicati, la RSU dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ha squarciato il velo della narrazione trionfalistica. La denuncia è netta: la carenza di personale è diventata "cronica e insostenibile", colpendo ogni profilo, dagli infermieri agli OSS, dai tecnici alle ostetriche.

Approfondimenti La sanità toscana vista dai medici che ci lavorano

Il contrasto è stridente. Se da un lato i parametri LEA premiano i volumi e la qualità delle prestazioni, dall'altro emerge un costo umano che ha superato i livelli di guardia. La RSU riferisce di una quotidianità fatta di rientri forzati e straordinari sistematici, ma il dato più allarmante riguarda la compressione dei diritti fondamentali: la mancanza di organico sta rendendo quasi impossibile ottenere ferie, congedi parentali e persino i permessi garantiti dalla Legge 104/1992. I lavoratori sono costretti a scegliere tra il diritto alla salute e l'assistenza ai propri cari.

Questa crisi dimostra come la programmazione del personale sia il vero tallone d'Achille regionale. Senza un recupero del benessere psicofisico degli operatori, l'eccellenza misurata dai Ministeri rischia di diventare un guscio vuoto, sostenuto solo da un'abnegazione che non può più essere la norma gestionale.

In netta controtendenza rispetto alle difficoltà strutturali dei grandi centri, il fronte dell'innovazione digitale mostra una vitalità sorprendente, specialmente nell'area empolese. L'Ospedale San Giuseppe di Empoli si è imposto come leader della "self-accettazione" nell'Asl Toscana Centro. Tra ottobre 2025 e aprile 2026, l'uso dei totem per l'accettazione autonoma ha registrato una crescita costante, segnalando un cambiamento culturale nel rapporto tra cittadino e ospedale.

Questa spinta verso il futuro non è però omogenea. Se a Empoli il digitale è ormai una consuetudine, nei presidi di San Pietro Igneo a Fucecchio e Degli Infermi a San Miniato i numeri restano contenuti, specchio di una diversa affluenza e di un bacino d'utenza differente. Un dettaglio fondamentale del modello empolese, tuttavia, è la gestione della transizione: al San Giuseppe, gli utenti non sono abbandonati alla tecnologia, ma sono assistiti da personale dedicato che aiuta a superare il digital divide. Per i cittadini che scelgono la via digitale, i canali sono tre:

App Toscana Salute : per gestire le pratiche direttamente da smartphone.

: per gestire le pratiche direttamente da smartphone. Portale CUP online : accessibile tramite l'indirizzo prenota.sanita.toscana.it.

: accessibile tramite l'indirizzo prenota.sanita.toscana.it. Totem digitali: posizionati strategicamente nei presidi (al San Giuseppe si trovano al piano terra e al Poliambulatorio del terzo piano).

Per accedere a questi servizi è indispensabile la Tessera Sanitaria attivata e il relativo PIN.

La riorganizzazione della sanità toscana passa anche per la de-ospedalizzazione e il potenziamento territoriale. A Borgo San Lorenzo, il servizio di continuità assistenziale ha ufficialmente lasciato la sede storica della Misericordia per traslocare nella nuova Casa della Comunità Hub del Mugello, situata tra viale della Resistenza e via Gobetti.

Non si tratta di un semplice spostamento logistico, ma di un cambio di paradigma: la struttura Hub coordinerà gli "spoke" distribuiti nei comuni limitrofi, garantendo una "presa in carico integrata" che dovrebbe alleggerire i pronto soccorso. In questo nuovo assetto, il filtro fondamentale è tecnologico e telefonico: l'accesso al servizio avviene prioritariamente chiamando il numero unico 116117. Un operatore smista le richieste, fornendo informazioni o attivando il medico di turno, garantendo così che il cittadino non debba più vagare tra diverse sedi senza un coordinamento centrale.

Il futuro della sanità toscana si decide anche attraverso la capacità di rigenerare il proprio patrimonio edilizio e di dialogare con le amministrazioni locali. Un recente vertice a Palazzo Strozzi Sacrati tra la Regione — rappresentata da Eugenio Giani e dal sottosegretario Bernard Dika — e la nuova amministrazione di Pistoia ha tracciato la rotta per il territorio.

Il tavolo, che ha visto la partecipazione del sindaco Giovanni Capecchi e della vicesindaca Stefania Nesi, insieme al Direttore Generale dell’Asl Toscana Centro Valerio Mari, ha messo al centro dossier strategici che attendevano risposte da tempo: il potenziamento dell’ospedale San Jacopo e, soprattutto, il recupero di aree storiche come le Ville Sbertoli e l’ex ospedale del Ceppo. La sfida qui è trasformare "vuoti urbani" in risorse per la sanità territoriale, una missione che richiede una sintesi politica non scontata tra tutela del patrimonio e necessità assistenziali moderne.

La sanità toscana del 2026 vive un momento di profonda ambivalenza. Da un lato c'è l'efficienza dei servizi misurata dai parametri ministeriali e il successo di una digitalizzazione che accorcia le distanze tra cittadino e istituzione. Dall'altro, c'è il grido d'allarme di chi quel sistema lo fa funzionare ogni giorno a prezzo di rinunce personali pesantissime.

Il terzo posto nazionale, basato sulle performance del 2024, è un risultato di cui essere orgogliosi, ma non può diventare un alibi. La sostenibilità del modello toscano nel lungo periodo non si misurerà sulla capacità di mantenere i 280 punti, ma sulla volontà politica di varare quel "piano straordinario di assunzioni" richiesto a gran voce dai lavoratori di Careggi. Senza un investimento massiccio nel capitale umano e nel rispetto dei diritti contrattuali e della Legge 104, anche il sistema più tecnologicamente avanzato rischia il collasso per esaurimento delle proprie forze più preziose.