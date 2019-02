San Valentino in Blues al Santomato Live

Tolo Martin, ex chitarrista de Le Orme, sul palco del locale pistoiese. Venerdì torna La Combriccola del Blasco. La settimana si chiude con la power dance dei Suzy Q

Al Santomato Live San Valentino in... Blues con Tolo Marton, chitarrista Veneto noto per aver fatto parte del gruppo delle Orme a metà degli anni Settanta, e che nel 1998 ottenne un premio al Jimi Hendrix Electric Guitar Festival di Seattle, negli Stati Uniti. La manifestazione era organizzata dalla famiglia di Jimi Hendrix in collaborazione con la Fender,l'Aiwa e la rivista Guitar Player Magazine. Tolo ha inoltre partecipato cinque volte al Pistoia Blues Festival Festival, suonando sullo stesso palco con B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Jeff Healey, Robben Ford, Blues Brothers e tanti altri. Ha suonato insieme anche a Jack Bruce e Ginger Baker, ovvero i due terzi dei Cream, trovandosi al posto di Eric Clapton. Torna in concerto a Pistoia con il suo trio composto da Rita Girelli al basso e Fabio Sorti alla batteria. La serata sarà aperta dalla band fiorentina Jack & Delivery Men .

Venerdì 15 febbraio torna La Combriccola Del Blasco con tutti i maggiori successi di Vasco Rossi.

La Combriccola nasce nel 1990 da un'idea di Adamo Paoletti che è da sempre voce della band; la nuova formazione, che viene presentata in anteprima nel concerto al Santomato Live, è composta dal chitarrista pistoiese David Pupilli, alla batteria il giovanissimo e talentuoso Mirko Diolaiuti, alle tastiere Lele Fontana, al basso Stefano Tanghetti, e riconfermato Massimo Nuti che riesce da molti anni, con la sua chitarra e voce a regalare uno spettacolo nello spettacolo.

Sabato 16 febbraio una serata tutta da Ballare con la band toscana Suzy Q e la loro power dance arricchita da parodie fatte su pezzi famosi.

La formazione attuale è composta dai fratelli Cris e Marzio Pinzauti, Giuseppe Di Figlia e Fabrizio Valenti.

E' consigliata la prenotazione per tutti gli eventi al 333.4657051 o 0573.479957