San Casciano Val di Pesa: Teatro Niccolini a gonfie vele

San Casciano in Val di Pesa, 15 novembre 2022. La stagione del Teatro comunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa vola. È record di abbonamenti per lo stabile chiantigiano che incassa il più alto numero di abbonati al cartellone teatrale da quando ha riaperto i battenti al termine della complessa opera di riqualificazione realizzata nel 1996.

Un risultato straordinario raggiunto dal Comune e dal suo solido partner, Fondazione Toscana Spettacolo, che da anni affianca l'amministrazione comunale nella programmazione e nella direzione artistica del palcoscenico. Sono complessivamente 186, su una totalità di circa 280 posti disponibili, gli abbonamenti venduti per la stagione che si è appena aperta grazie alla ricetta eterogenea che il teatro propone miscelando titoli di prosa contemporanea a pièces che reinterpretano i classici, spettacoli musicali ed eventi di alta qualità legati alla danza.

Gli abbonati provengono da più aree della Toscana, in particolare dal Chianti, dai comuni limitrofi e dall'area fiorentina.

“Un enorme grazie ai 186 abbonati – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - che quest’anno ci hanno permesso di compiere un'impresa storica: in 26 anni di attività il Teatro Niccolini non aveva mai registrato un numero così elevato di sottoscrizioni alla stagione teatrale”. “Siamo felicissimi di questo risultato che supera ogni più rosea aspettativa – aggiunge l’assessore alla Cultura Maura Masini - sono dati che contano soprattutto dopo il difficile periodo della pandemia che ha congelato tante attività, compresa quella della macchina teatrale, ma non ha impedito al cuore dei tantissimi sancascianesi e fiorentini di battere forte per il nostro palcoscenico e in generale per il variegato mondo della scena.

Un imprescindibile specchio della realtà che invita ad esprimere e trasmettere emozioni vere, libera creatività e stimola occasioni di crescita e vivacità culturale che alimentano percorsi di cittadinanza attiva e forme di aggregazione nel tessuto sociale”.

"È un traguardo che ci riempie di soddisfazione - conclude il sindaco Ciappi - e che scaturisce da una sinergia di competenze e risorse, da un lavoro di squadra che ha espresso il meglio di sé sull'attività di organizzazione, programmazione, comunicazione e promozione, un percorso che siamo onorati di condividere con Fondazione Toscana Spettacolo e tutte le realtà artistiche che collaborano con l’amministrazione comunale per rendere il nostro teatro un bene culturale dinamico e vitale, a disposizione di tutta la comunità”.

Per chi volesse ancora abbonarsi il Comune mette a disposizione delle formule ridotte. E’ possibile inoltre acquistare biglietti singoli per gli spettacoli in cartellone la sera dello spettacolo o contattando l’ufficio del Teatro: tel. 055 8256388, segreteria@teatroniccolini.it.