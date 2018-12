Circa 6 quintali il peso del bottino

Nel tardo pomeriggio dello scorso 26 novembre, i Carabinieri della Stazione di San Casciano Val di Pesa, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso 5 cittadini rumeni mentre asportavano 6 quintali di olive ai danni di un'azienda agricola di via Empolese.



Gli uomini, tutti residenti nel Comune di Lastra a Signa, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato.