San Casciano Bagni: gli eventi di Natale

Andrea Pezzi e Lorenza Foschini presentano i loro nuovi libri

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – È appena partito il cartello degli eventi natalizi, a cura del Comune e delle associazioni, a San Casciano dei Bagni. Martedì 24 dicembre a Celle Sul Rigo si potranno seguire gli zampognari (dalle ore 15.30) con la loro musica itinerante, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale (ore 17).

L’evento della vigilia arriva dopo varie iniziative nella frazione di Palazzone nei giorni scorsi (laboratori per gli addobbi natalizi, l’albero dei desideri, il gioco del panforte), e con i presepi nei centri storici di San Casciano e Celle (a cura della Compagnia del Palio e della proloco dei rispettivi borghi, visibili per tutta la durata delle festività). Per Santo Stefano il consueto Concerto della Società filarmonica di Celle sul Rigo nella chiesa di San Paolo Converso. In serata (ore 21) torneo di briscola a Palazzone, al circolo Auser. Venerdì 27 dicembre (ore 21) ecco il gioco del panforte e Palazzone al circolo Auser, a cura della proloco. Il torneo di briscola il 28 si sposta a San Casciano dei Bagni (ore 21) nel circolo della Compagnia del Palio. Domenica 29 la Filarmonica comunale Bisacchi presenta il tradizionale concerto di fine anno al teatro dei Georgofili Accalorati (ore 17) di San Casciano, dove Andrea Pezzi (ore 19) presenta il suo libro “Io sono”, edito dalla Nave di Teseo. In serata (ore 21) gioco della tombola al circolo Auser di Celle. Il primo gennaio, un classico: il concerto di Capodanno. Si esibisce, nell’insigne collegiata di San Leonardo, il coro della Cattedrale di Siena “Guido Saracini” di Siena.

Un aperitivo per festeggiare il nuovo anno è previsto a Palazzone (circolo Auser, ore 18,30). Venerdì 3 gennaio (ore 19) la giornalista Lorenza Foschini presenta il suo ultimo libro, “Il vento attraversa le nostre anime”, edito da Mondadori al teatro comunale dei Georgofili Accalorati. Chiude la giornata il torneo di briscola al circolo Auser di Celle sul Rigo. Sabato 4 gennaio, “Laboratorio degli angeli” a cura dell’associazione Arti mani idee, al centro polivalente di Palazzone. Alle ore 21 gara di panforte alla proloco di San Casciano dei Bagni. Il 5 gennaio, ore 11, in programma un laboratorio di “tessitura riciclona” al teatro comunale, sempre a cura dell’associazione Arti mani idee che, nel pomeriggio (ore 15,30) al centro polivalente di Celle sul Rigo presenta “La vera storia della Befana”, spettacolo di burattini. Quindi, a Palazzone, la nuova proloco e il comitato mamme organizzano una tombola (ore 17, centro polivalente). Il 6 gennaio, concerto dell’Epifania nella chiesa di San Paolo Converso Celle sul Rigo (ore 17,30), con la filarmonica locale.