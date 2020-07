Sambuca, guasto a un tubo: l'acqua tornerà regolare in tarda serata

La nota di Publiacqua

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Barberino e Tavarnelle che i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in località Sambuca sono causati da un guasto causato da una ditta al lavoro in zona su una nostra tubazione. I tecnici sono già intervenuti e la riparazione è in corso. Il ripristino della completa normalità potrà avvenire non appena terminato il lavoro e quindi in tarda serata.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori stanno creando loro.