Salvini in piazza Strozzi, il Cpa promette la contestazione

Il segretario della Lega domenica sera a Firenze per sostenere la candidatura di Ubaldo Bocci.

A distanza di due settimane, il Segretario Federale della Lega, nonché Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà nuovamente a Firenze per sostenere la candidatura a Sindaco di Ubaldo Bocci. L’appuntamento è programmato per domenica 19 maggio, alle ore 21, in Piazza Strozzi. Assieme a Salvini, saranno presenti, tra gli altri, anche i tre candidati toscani al Parlamento europeo: Susanna Ceccardi, Jacopo Alberti ed Elena Vizzotto.

Anche a Firenze -secondo l'agenzia di stampa Dire- ci sarà l'oramai 'puntuale contestazione' rivolta al ministro dell'Interno. Lo annunciano i membri del Cpa Firenze Sud, che su Facebook promettono "una calorosa e chiassosa accoglienza al Capitano" e aprono un'ulteriore pagina del capitolo sugli striscioni: "Sull'onda della contestazione che sta montando per domenica sera, ieri ne avevamo affisso uno sulla cancellata del Cpa. Questa mattina, andando a lavoro, alcuni compagni si sono accorti che qualche mano 'celere' aveva già provveduto a rimuoverlo. Esattamente, sono questi i compiti di 'sicurezza' che il ministero dirama alle questure?". Certo che "a questo giro non hanno dovuto usare nemmeno la scala", aggiungono postando la foto del lenzuolo vergato.