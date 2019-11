Salvini domani a Firenze: la Lega vuole vincere le elezioni regionali

Bussolin, capogruppo in Palazzo Vecchio: "Non scendiamo in campo per partecipare, la nostra città è strategica, Firenze e la Toscana devono andare oltre le rivalità interne al centrosinistra"

“Domani, venerdì 8 novembre ore 11, ci sarà la conferenza stampa a Palazzo Vecchio con Matteo Salvini, convocata dal capogruppo Lega, Federico Bussolin.

“Firenze – annuncia Bussolin – è strategica per le elezioni regionali della Toscana e la conferenza stampa di domani ne è la conferma. Portare Salvini a Palazzo Vecchio ha un significato preciso: non scendiamo in campo per partecipare ma per vincere. Firenze e la Toscana – conclude Bussolin – devono andare oltre le rivalità interne al centrosinistra, a Renzi e Nardella, a Rossi e Giani”.