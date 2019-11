Saltata l'Estate di San Martino, pioverà ancora a lungo

L'11 novembre e i giorni successivi di solito erano caratterizzati da bel tempo e sole piuttosto caldo: quest'anno solo acqua e le previsioni non offrono grandi speranze. Una curiosità sul santo francese: "essere al lumicino" viene da una antica Congregazione fiorentina a lui dedicata che dal 1442 aiuta i poveri

Questo del 2019 è un novembre super piovoso e neanche per San Martino c'è stato qualche sprazzo di sole prolungato. Tradizionalmente l'11 novembre e i giorni successivi sono caratterizzati da bel tempo, quest'anno invece solo pioggia, che durerà secondo le previsioni ancora a lungo, almeno fino a martedì prossimo 19 novembre.

Una curiosità a proposito di questo santo francese (di Tours), molto popolare anche in Italia: a Firenze esiste una antica associazione, anzi Congregazione, quella dei Buonomini di San Martino che dal 1442 aiuta i poveri, in particolare all'inizio i Poveri vergognosi, cioè le persone benestanti cadute in disgrazia che si vergognavano a chiedere aiuto.

Quando era a corto di mezzi di sussistenza, per cui non poteva aiutare i poveri, la Congregazione accendeva una candela sulla finestra: da questo è venuto il detto "essere al lumicino" per indicare lo stato di ristrettezza economica.