Sale l'attesa per “Radda nel Bicchiere”

Sabato 26 e domenica 27maggio 2018 si apre il sipario sull’attesissimo appuntamento primaverile che da ventitré anni richiama migliaia di visitatori nel piccolo borgo chiantigiano. Ospiti per questa edizione i vignaioli di Pinot Nero dell’Appennino toscano

Tutto pronto per la 23° edizione di “Radda nel Bicchiere”, l’immancabile appuntamento con il vino chiantigiano nel suggestivo borgo di Radda in Chianti promosso e organizzato dalla ProLoco raddese. Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 il piccolo comune nel cuore del Chianti Classico sarà pronto ad accogliere migliaia di visitatori appassionati che potranno godersi un paesaggio mozzafiato accompagnati da calici di ottimi vini.

Circa trenta aziende per un totale di quasi cento etichette sparse nelle bellissime e suggestive vie del centro storico, per una grande festa dedicata al prodotto principe del territorio famoso in tutto il mondo. Ospiti d’onore di questa edizione saranno i vini, base Pinot Nero, dell’Appennino toscano, protagonisti anche di una degustazione a numero chiuso.

Si parte dunque sabato 26 maggio alle 10:30 nella Sala del Podestà del Comune, dove si terrà il seminario “Estremi Caratteri - Il Chianti Classico di Radda incontra i vignaioli di Pinot Nero dell'Appennino toscano” guidato da Fabio Pracchia, redattore della guida Slow Wine. Saranno presenti i produttori Castel del Piano (Melampo), Macea, Terre di Giotto (Gattaia Rosso), La Civettaia. Il Pinot Nero 2015 dei produttori dell'Appennino Toscano verrà messo a confronto con il vino Chianti Classico di quattro produttori di Radda in Chianti. Max 40 partecipanti, ingresso 30,00 Euro (25,00 Euro per i soci Soci Enoclub Siena, Ais, Fisar, Onav, Slow Food).

Alle 15 si entra nel vivo della festa con la vendita dei bicchieri griffati e la degustazione dei migliori vini di Radda in Chianti in compagnia dei produttori. Bicchieri in vendita fino alle 19.

Alle 16, sempre nella Sala del Podestà del Comune di Radda in Chianti, si terrà il seminario dedicato al Vinsanto raddese “Non solo cantucci! Scopri i segreti del Vin Santo dei produttori di Radda” Saranno presenti in degustazione Vin Santo del Chianti Classico Monterinaldi 1983, Vin Santo del Chianti Classico Caparsa 1998, Vin Santo del Chianti Classico Castello d'Albola 2005, Il dubbio Erta di Radda 2007, Vin Santo Selezione di Famiglia Colle Bereto 2009, Vin Santo del Chianti Classico Fattoria Vignavecchia 2009, Vin Santo del Chianti Classico Castello di Volpaia 2013. L’incontro sarà guidato da Davide Bonucci di Enoclub Siena. Max 40 partecipanti, ingresso 15 Euro (10 Euro per i Soci Enoclub Siena, Ais, Fisar, Onav, Slow Food).

Domenica 27 maggio la manifestazione si apre alle 11 con la vendita dei bicchieri all’ingresso del paese; dalle 11 alle 16 “degustazione alla cieca” nella saletta della Misericordia di cui si terrà la premiazione alle 18 in Piazza Ferrucci.

Per due giorni quindi una full immersion di degustazioni guidate direttamente dai produttori e vini a prezzo di cantina, il tutto nella cornice del delizioso borgo del Chianti senese. Per info e prenotazioni ai seminari a numero chiuso è possibile telefonare alla ProLoco allo 0577/738494.

L’evento è patrocinato dal Comune di Radda in Chianti e vede la preziosa collaborazione del Consorzio Chianti Classico, della Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni e dell’Associazione Aziende Agricole di Radda in Chianti “Vignaioli di Radda”.