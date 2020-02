SAF: il corso di astronomia 2020

Sta per partire il progetto annuale promosso gratuitamente

La Società astronomica fiorentina sta per far partire il proprio annuale corso gratuito di astronomia. A partire dal 21 febbraio 2020, per 7 settimane, 7 serate per comprendere le Stelle. Teoria e pratica, con osservazione guidata del Cielo notturno dai telescopi dell'associazione ed apprendimento del Planetario.

Programma del CORSO

0) Introduzione e Basi del Corso (21 febbraio)

1) I Moti del Sistema Solare (28 febbraio)

2) Inventario Galassia (6 marzo)

3) Cosmologia (13 marzo)

4) Comprensione del Planetario (20 marzo)

5) Le Basi dell’Osservazione (27 marzo)

6) Serata pratica di Osservazione e consegna dei Diplomi (3 aprile)

Il Corso di Astronomia si terrà da SAF presso l’Aula Magna dell’Istituto Agnoletti in via Ragionieri, 47 a Sesto F.no. Orario a partire dalle ore 21,00 per tutte le date. E’ richiesta l'adesione all’associazione S.A.F.

Per informazioni e per iscrizione: 377.1273573 astrosaf@astrosaf.it