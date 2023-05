Sabato il Trofeo Old Firenze Rugby 1931 Memorial Scarpa

Si svolgerà sabato 20 maggio allo stadio Lodigiani il Trofeo Old Firenze Rugby 1931 Memorial Scarpa. L'evento, a scopo benefico, è organizzato dal Firenze Rugby 1931 con la sua squadra old 'Ribolliti' in memoria dell'ex gigliato Leonardo Scarpellini. Per volontà della famiglia e con la partecipazione attiva nell'organizzazione del fratello Lorenzo si è deciso di dar vita al primo torneo competitivo di rugby old della società biancorossa. I proventi della manifestazione saranno devoluti alla anlus 'Un petalo per Margherita' che opera a favore dei malati affetti dalla rara e degenerativa malattia 'Atassia di Frederich'.

"Lo sport diventa, in quest'occasione, strumento di solidarietà - ha sottolineato l'assessore Guccione - questo evento si inserisce perfettamente nel mondo del rugby, soprattutto per la rappresentazione dei valori che questo sport promuove. Tutto il mondo del rugby cittadino sarà coinvolto grazie a Firenze Rugby 1931. Un bell'appuntamento per riempire un sabato di sport e di divertimento, dai bambini fino ai più grandi" Dalle 9 del mattino coinvolte nell'evento molte realtà attraverso le quali Leonardo, per professione e per passione, si dedicava: i vigili del fuoco, con un'installazione ludica per i bambini; la Misericordia di Firenze con dimostrazioni di primo soccorso e assistenza medica; il gruppo motociclisti al Padovani; il Calcio Storico Fiorentino che sfilerà con i Bandierai degli Uffizi che si esibiranno alle 15 prima dell'inizio del torneo di rugby.

Per i più piccoli previsto anche un open day di minirugby del Firenze Rugby 1931 e un’esposizione di auto d'epoca a cura del Club Automobili Storiche di Firenze.

Definite le squadre che si contenderanno insieme ai Ribolliti il Trofeo Old Firenze Rugby 1931 Memorial Scarpa: gli Allupins di Prato, l'Anonima Rugbisti Florentia di Firenze, gli I Gnari del Rugby di Rovato, i Magnaorecchi di Massa e i Trinceroni di Scandicci. Prima della finale prevista alle ore 18.40 si esibiranno in un incontro di rugby integrato il Collettivo Brancaleone delle Sieci insieme agli Invictus di Prato in contemporanea con una partita di touch rugby over 60 dei veterani del Cus Firenze Rugby. Dopo la finale premiazioni e l'immancabile “terzo tempo” per tutti durante il quale verranno consegnati i premi MVP ad un giocatore per ogni squadra partecipante e verrà premiato per meriti sportivi un talentuoso del rugby italiano con il neo istituito Premio Mario Lodigiani.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del CONI Comitato Regionale Toscana, del Comitato Regionale Toscana FIR e del Comune di Firenze oltre al supporto del main sponsor EMD 112 e degli event sponsor Officina Ciullini, CSO, Sixtus Italia, Lito Terrazzi.

Programma :9 – 12 - Minirugby Open Day10 – 18 Pompieropoli - giochi per bambini a cura dei Vigili del Fuoco10 – 14 Dimostrazioni di primo soccorso a cura della Misericordia di Firenze15 – 18 Trofeo Rugby Old “Memorial Scarpa” - Sfilata ed esibizione Bandierai degli Uffizi - Torneo fase a gironi18 – 18.30 Partita Rugby Integrato - Invictus vs Collettivo Brancaleone e Touch Rugby Over 6018.40 – 19 Trofeo Rugby Old “Memorial Scarpa” Finale torneo19 – 19.30 Premiazioni20 - Terzo Tempo - Premio Mario Lodigiani.