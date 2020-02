Sabato Fiorentina-Atalanta: divieti sosta e transito dalle ore 7

Rientra tra le partite più impegnative per l’ordine pubblico e/o per il numero dei tifosi ospiti in arrivo

Sabato 8 febbraio allo stadio si giocherà l'incontro di campionato Fiorentina-Atalanta con fischio d'inizio alle 15. Scatteranno quindi i consueti provvedimenti di circolazione nella zona dell’Artemio Franchi previsti in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico e/o per il numero dei tifosi ospiti in arrivo. In sostanza i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita (quindi dalle 7 della mattina), ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio.

Previsto anche il parcheggio per la tifoseria ospite in via Visconti Venosta. Visti i provvedimenti la Direzione Sviluppo Economico ha disposto la chiusura per l’intera giornata del mercato rionale “Fanti” . Per le deviazioni delle linee Ataf www.ataf.net.