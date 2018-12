Sabato 8 dicembre al Move On dj set con musica anni ’60 e ’70

Alla consolle del locale fiorentino dj Dizzy Ilaria

Sabato 8 Dicembre dalle ore 22 musica anni Sessanta e Settanta, beat italiana e francese, rock con Dizzy Ilaria.

Move On è un concept store nato nel 2015 che unisce l’amore per la musica con quello per le birre artigianali. Il locale si sviluppa su due piani: al piano terra c’è il pub italiano mentre al piano superiore c’è un autentico negozio di dischi in vinile. Gli eventi del Move On sono prevalentemente incentrati sul dj set, grazie a una consolle che diffonde musica su entrambi i piani del locale.

Le selezioni musicali spaziano di volta in volta letteralmente attraverso tutta la musica registrata, dal rockabilly alla techno, dal beat al reggae, dal funk all’hip hop.

Il Move On si trova in piazza San Giovanni 1r a Firenze

Informazioni: tel. 055/219251