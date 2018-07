Sabato 14 luglio ancora sventite all'Outlet

Valdichian Village: brillano le stelle della musica nella grande notte Live

Una chiacchierata che prende spunto dalla preparazione della valigia per l’estate per iniziare un racconto in prima persona su progetti, desideri, ricordi, curiosità personali. A Barberino Designer Outlet Chiara Francini sarà la grande protagonista per “La valigia di ….” Martedì 17 luglio, ore 18:00.

Non c’è estate senza la grande musica italiana al Valdichiana Outlet Village, non c’è estate senza Valdichiana Live: in pieno periodo di saldi estivi, sabato 14 luglio, a celebrare i 13 anni di vita dellaLand of Fashion di Foiano della Chiana (Ar), torna l’attesissimo grande concerto ad ingresso libero.

“Anche per questa edizione – dichiara Salvo Ferrara di FMedia, al quale è affidata la direzione artistica - siamo riusciti a selezionare alcuni tra i principali protagonisti della musica italiana del momento e, contando sulla collaborazione della media partner Radio Cuore, proporremo un cast straordinario, che saprà soddisfare i gusti musicali di un pubblico di tutte le età”.

Sul grande palco allestito in Piazza Maggiore, a partire dalle ore 21, con ingresso libero come da migliore tradizione, si esibiranno il popolarissimo Fabio Rovazzi, fresco del nuovo singolo per l’estate intitolato “Faccio quello che voglio”, dopo i fasti di “Andiamo a comandare” (col trattore in tangenziale, n.d.r.) e “Volare” in coppia con Gianni Morandi. Poi Michele Zarrillo con i suoi evergreen, da “Una rosa blu” a “La notte dei pensieri” o “Cinque giorni”, fino alla più recente sanremese “Mani nelle mani”. La definizione del sentimento più nobile, con “L’amore è”, sarà affidata “Nel silenzio di mille parole” a Enrico Nigiotti, protagonista toscano di Sanremo giovani e di tanti talent show. Sempre dal mondo televisivo, grande attesa per la presenza di Zic e Thomas, provenienti direttamente da “Amici” di Maria De Filippi. Rappresentato anche il genere indie pop italiano, con i genovesi Ex-Otago e il genere rap con Jack la Furia dei Club Dogo. Nella notte delle stelle, spiccheranno l’eleganza, la bravura e la bellezza di Anna Tatangelo ed Elodie con, tra le altre, “Nero Bali”, la grande hit dell’estate.

“La serata, condotta da Vanessa Grey e Michele Vestri – aggiunge Ferrara – vedrà anche la partecipazione dell’artista toscano Andy Andrea Belotti: imitatore trasformista, è reduce da trasmissioni Rai tra cui “I soliti ignoti” e Mediaset con Max Tortora, Nino Frassica e Fiorello”.

“Un importante impegno da parte della proprietà Blackstone e della società di gestione Multi– dichiara il Center Manager Riccardo Lucchetti - per una serata che si annuncia straordinaria, con i nostri punti vendita che rimarranno aperti, per l’occasione, fino alle 23:30.”