S. M. Nuova: principio di incendio notturno nelle ex sale operatorie

E' successo verso le 3. Pronto intervento e situazione tornata presto sotto controllo

Stanotte, intorno alle ore 3.00, per motivi in via di accertamento, si è autoinnescato un principio di incendio nel locale tecnico delle ex Sale Operatorie al Santa Maria Nuova. L’episodio è stato prontamente domato e controllato dalla squadra dei tecnici, dalla squadra antincendio e dalla sicurezza interna, servizi garantiti h24 dalla Ausl Toscana Centro, che hanno comunque provveduto a far intervenire i Vigili del Fuoco al fine di garantire la necessaria sicurezza degli ambienti.

Grazie alla professionalità e tempestività in pochi minuti è stato risolto il problema.

L’azienda ringrazia i tecnici, il personale di vigilanza ed i vigili del fuoco. Sono in corso le verifiche per capire l’origine del principio di incendio.