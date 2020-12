Rufina: nuova illuminazione tricolore per Villa Poggio Reale

ph Sandro Zagli

Grazie al progetto del Comune finanziato insieme a Bcc Pontassieve

RUFINA- Una facciata “tricolore” per Villa Poggio Reale. Da qualche giorno il paesaggio notturno di Rufina si è arricchito di un particolare molto suggestivo: Villa Poggio Reale ha la facciata illuminata con i colori della bandiera Italiana.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio del comune di Rufina finanziato insieme alla Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, che l’ha scelto nell’ambito del bando “Regala un’idea al tuo territorio”.

L’idea innovativa espressa dal progetto è quella che la luce artistica può trasformare in meglio qualsiasi edificio ed anche l’ambiente circostante. L’obiettivo è in particolare quello di rivelare dettagli diversi rispetto a quelli dell’illuminazione diurna per creare legami tra le particolarità architettoniche dell’edificio ed il paesaggio, ottenendo un’identità specifica nel rispetto dell’ambiente. L’idea, insomma è quella di creare e trasmettere messaggi e significati, facilitare l’orientamento, rendere massima la sicurezza, risparmiare energia, incoraggiare la creatività, non la monotonia, studiare soluzioni che bilancino l’impatto emozionale con gli aspetti funzionali del luogo.

“Il Comune di Rufina vuole misurarsi con una nuova illuminazione, per produrre una luce migliore ed efficiente in modo facile, nella consapevolezza che si può aumentare prosperità economica e benessere dei cittadini cosi come l’impatto sull’ambiente – afferma il sindaco di Rufina Vito Maida -. Sulla Villa Poggio Reale di Rufina sono proiettati i colori della bandiera italiana per dare un messaggio di speranza. Abbiamo vissuto e superato tanti periodi bui - prosegue - dobbiamo essere uniti, coraggiosi e soprattutto responsabili in questo momento così difficile e delicato per il nostro Paese e tutto il mondo. Voglio ringraziare la Bcc di Pontassieve ed il suo presidente Matteo Spanò per aver creduto in questo progetto”.

Il progetto della nuova illuminazione è un primo intervento di un più ampio che interesserà tutto il complesso della Villa Poggio Reale e vedrà la sua conclusione nel nuovo anno.