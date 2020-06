Rsa in Toscana presto di nuovo aperte alle visite dei parenti

L'annuncio dell'assessore Saccardi: "Ci stiamo lavorando da tempo e a breve uscirà un provvedimento che lo renderà di nuovo possibile"

Presto in Toscana sarà di nuovo possibile andare a trovare i parenti nelle Residenze sanitarie assistite. L'annuncio è dell'assessore regionale alla Salute Stefania Saccardu, adesso su Twitter: "In tanti mi scrivono per chiedermi quando potranno tornare a far visita ai loro cari in RSA. Ci stiamo lavorando da tempo e a breve uscirà un provvedimento che lo renderà, finalmente, di nuovo possibile" .