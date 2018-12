Rottura Publiacqua: chiusura su viale Guidoni, attivi i controviali

Operai a lavoro sulla conduttura idrica

Nelle ore scorse si è verificata la rottura di un tratto della tubazione DN 300 che corre sotto Viale Guidoni.

I tecnici Publiacqua sono già intervenuti e, in coordinamento con la Polizia Municipale, stanno mettendo in sicurezza l’area per poi procedere ai lavori di scavo e quindi di riparazione del guasto.

"Tale intervento comporterà la chiusura in un primo momento di una sola corsia ma successivamente, per motivi di sicurezza del traffico e dei lavoratori, sarà probabilmente necessario chiudere entrambe le corsie e deviare la viabilità sui controviali".

Intanto è già stata chiusa l’acqua nel tratto di viale Guidoni compreso tra via Torre degli Agli e via Almerico da Schio.

"I tempi dell’intervento idraulico potranno essere stimati solo quando sarà effettuato lo scavo e verificata l’entità del guasto" conclude Publiacqua che si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro creerà loro.

Si è verificata una copiosa perdita in viale Guidoni. L’acqua ha invaso la carreggiata all’altezza del Mercato Ortofrutticolo.

È stato deciso di iniziare lo scavo oggi intorno alle 13.30 con la chiusura delle corsie in uscita città. La circolazione sarà quindi deviata sul controviale con rientro su viale Guidoni prima del sottopasso.

L'assessorato alla Mobilità consiglia l’utilizzo dei percorsi alternativi via dell’Olmatello-via Palach per rientrare su viale XI Agosto oppure la direttrice via Carlo del Prete-via Allende per bypassare la zona interessata dai lavori.

Per quanto riguarda la durata dei lavori, Publiacqua comunica che i tempi dell’intervento potranno essere stimati solo quando sarà effettuato lo scavo e verificata l’entità del guasto.