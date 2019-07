Rossi mercoledì a Bruxelles per l'Agenda strategica 2019-2024

Il presidente della Giunta Regionale alla UE

FIRENZE - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sarà a Bruxelles mercoledì 10 luglio per partecipare alla Conferenza "Together for a strong Cohesion policy 2021-2027" organizzata dal Comitato delle Regioni e dalla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime di cui Rossi è vicepresidente.

Al centro della discussione l'"Agenda strategica 2019-2024" lanciata dal Consiglio europeo due settimane fa. La conferenza sarà l'occasione per il lancio del documento "Agenda strategica toscana 2019-2024".