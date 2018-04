Ritrovate a Firenze le giovani scomparse a Scandicci

Le due amiche si erano allontanate venerdì sera

Sono state ritrovate in Oltrarno, zona Isolotto, le ragazze scomparse da Scandicci la notte di venerdì. Gli inquirenti starebbero svolgendo in queste ore accertamenti sul luogo e sui ragazzi in loro compagnia presso gli uffici della Questura.



I genitori erano andati a riprendere la 14enne dopo una cena in pizzeria, non trovandola hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche che hanno coinvolto anche i Social.



A scomparire non è stata solo la giovane di 14 anni, ma anche l'amica di 17 anni. Immediate le ricerche che sono durate sino alle 18 di sabato.