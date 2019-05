Ristrutturato il campo di gioco dei Rossi

Importante novità per il Calcio storico fiorentino

Nuovo look per il campo da gioco dei Rossi all’Isolotto. L’impianto, ristrutturato con un intervento da 110 mila euro, è stato inaugurato oggi dal sindaco e dall’assessore alle Tradizioni popolari. I lavori, progettati e condotti dalla direzione Servizi tecnici del Comune, hanno riguardato la riorganizzazione funzionale dell’impianto con la ristrutturazione del terreno di gioco completo di arredi. Nel dettaglio, sono stati realizzati un nuovo sottofondo e un nuovo tappeto di gioco con uno strato di 20 cm in sabbia di fiume, come da regolamento. È stato inoltre introdotto un impianto di sollevamento a immersione per consentire di utilizzare l’acqua piovana per l’innaffiamento del campo prima degli allenamenti, in modo da evitare che la sabbia asciutta crei problemi respiratori agli atleti.