Rissa tra famiglie per lo stabile occupato: arrivano le ambulanze

Erano stati sfrattati a febbraio e probabilmente avevano intenzione

Nella serata del 2 dicembre 2018 in via Carlo Alberto Dalla Chiesa si sono affrontati due gruppi di famiglie senza fissa dimora tutti originari della Romania. Oggetto del contendere una parte di uno stabile sito nelle ex serre di via della Chiesa, di proprietà di una società aretina, da dove in febbraio erano stati sgomberati una parte delle famiglie senza fissa dimora che avevano trovato riparo in altre siti.



Gli aggressori, al momento identificati in 5, di cui 2 minorenni, facevano parte proprio di quei nuclei familiari che erano stati sfrattati a febbraio e probabilmente avevano intenzione di tornarci. Si sono recati nella loro vecchia casa e hanno cominciato a discutere con i nuovi utilizzatori intimandogli di andare via ma di fronte al diniego gli animi si sono scaldati fino a quando il gruppo di giovani di cui uno armato di mazza da baseball ha aggredito i due malcapitati cagionando ad uno in particolare ferite fratture al capo guaribili in 30 gg. e all’altro ferite lacero contuse alla regione frontale giudicate guaribili in 10 gg.



I militari di Rovezzano hanno dato il via alle indagini ascoltando le vittime e grazie alla conoscenza informativa acquisita negli anni sui frequentatori del vecchio sito abusivo hanno dato luogo ad una incessante attività di controllo degli attuali siti frequentati dai senza fissa dimora ritrovando 5 soggetti sospettati di aver partecipato all’aggressione in uno stabile in disuso in via della Torre. Perquisiti i giacigli è stata rinvenuta anche la mazza con cui era stato ferito il malcapitato corrispondente a quella descritta in sede di denuncia.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di verificare la presenza di altre persone ai fatti per cui si procede