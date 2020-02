Rischio Samp, Iachini spera in Chiesa: "Sta tornando al top"

ph courtesy Violachannel

Le parole del tecnico viola alla vigilia della trasferta di Genova. "Sento troppa sfiducia, sono qui da 40 giorni". Prima convocazione per Duncan, ballottaggio Vlahovic-Cutrone. Oltre mille tifosi viola al seguito. Le donne battono 2-1 il Sassuolo, la Primavera regola 1-0 il Torino

Domani a Genova Beppe Iachini ritrova Ranieri, che considera uno dei suoi maestri. E punta forte su Chiesa: "Federico sta tornando al top".

La Fiorentina contro la Samp (ore 15) cerca un risultato utile per tenere a distanza la zona salvezza. Iachini un sassolino se lo leva: "Sento troppa sfiducia, sono qui da 40 giorni, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno per il lavoro che stiamo facendo. Ho visto crescere questo gruppo e siamo anche stati penalizzati sotto certi aspetti"

Le critiche non sono tutte da respingere al mittente, Iachini lo ammette: "Dobbiamo migliorare nella qualità del gioco, come era prevedibile finora siamo andati un po' a ondate".

Saranno oltre mille i tifosi viola al seguito della squadra a Genova.

Prima convocazione per Alfred Duncan, che potrebbe partire titolare ma non è così probabile. In attacco ballottaggio Vlahovic-Cutrone.

Nel pomeriggio di oggi la squadra femminile ha battuto il Sassuolo 2-1 mentre la Primavera ha vinto 1-0 con il Torino.