Risanamento di un ponte ad arco, tratto di statale chiusa al traffico

Volterra: interventi di Anas da lunedì 7 settembre

A partire da lunedì prossimo, 7 settembre, Anas (Gruppo FS Italiane) eseguirà gli interventi di risanamento del ponte ad arco al km 6,700 della strada statale 439dir, nel comune di Volterra, in provincia di Pisa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la statale 439dir sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 6,320 al km 6,900, in corrispondenza dell’innesto della strada provinciale 15.

Il traffico proveniente da Volterra in direzione Ponsacco dovrà utilizzare la strada provinciale 15 da Volterra (per Montebrandoni) fino a reimmettersi sulla SS439dir.

Il traffico proveniente da Ponsacco e diretto a Volterra sarà deviato sulla strada provinciale 15 con indicazioni sul posto.

Il completamento è previsto entro venerdì 2 ottobre.