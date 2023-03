Risanamento acustico: dal 27 marzo nuova asfaltatura sulla Pistoiese

Lunedì 27 marzo entrano nel vivo i lavori per il risanamento acustico della SR66 “Pistoiese” in località San Piero a Ponti, nei comuni di Campi Bisenzio e Signa. Continueranno fino ai primi di giugno. In tutto circa tre mesi di cantiere dalla consegna dei lavori avvenuta i primi di marzo.

L’intervento, finanziato dalla Regione per un importo complessivo di 770 mila euro, riguarda la sostituzione del manto stradale esistente con pavimentazione a bassa emissione sonora, compreso il risanamento degli strati profondi ove ammalorati ed il ripristino della segnaletica orizzontale.

I lavori interessano circa 2 km di strada, dall’imbocco della rotatoria di San Donnino fino alla rotatoria dell’. Indicatore compresa. L’intervento sarà realizzato per tratti ed ogni fase lavorativa comporterà modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dal cantiere. Sono previste anche parziali e temporanee modifiche al servizio di trasporto pubblico locale.

“I lavori rientrano tra gli interventi del “Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali- – ha detto l’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli -. Siamo particolarmente impegnati sul fronte del risanamento acustico. I lavori che interesseranno quest’area di Firenze fino a giugno erano attesi dalla cittadinanza che ci aveva fatto pervenire numerose segnalazioni. Verrà posato un tappeto fonoassorbente composto da una miscela di conglomerato bituminoso speciale che consente la riduzione del rumore che si genera al contatto della ruota con l’asfalto. Si tratta di un sistema innovativo che mitigherà il rumore e migliorerà la qualità della vita degli abitanti”.

Nuovo asfalto in viale Etruria, manutenzione di pozzetti della rete elettrica in via Mariti, viale Redi e via delle Cascine. Ma anche i lavori per i nuovi marciapiedi in viale della Toscana e per la posa di un cavidotto dell’alta tensione nello Stradone dell’Ospedale. Solo sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, proseguono i lavori in viale Etruria. Da lunedì 27 marzo l’asfaltatura interesserà le corsie di sorpasso in direzione uscita città con restringimenti di carreggiata. Termine previsto 5 aprile.