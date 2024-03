Riprese con il drone per la prima volta allo Scoppio del Carro

Lo spettacolo dello Scoppio del Carro in diretta ed in esclusiva su Rtv38 domenica prossima 31 marzo, giorno di Pasqua.

L’antica tradizione che unisce religione e folclore sarà commentata dal direttore della testata Nicola Vasai affiancato da Sandro Bennucci e dallo storico Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina e memoria della città Luciano Artusi.

Una lunga diretta che inizierà alle 8.45 con la sfilata del corteo e l’arrivo del Brindellone di fronte al Duomo di Firenze, l’attesissimo volo della Colombina per poi concludersi con la Santa Messa officiata dal Cardinale e Arcivescovo Giuseppe Betori.

Durante l’evento avverrà, come da tradizione, anche il sorteggio delle semifinali del prossimo torneo del Calcio Storico Fiorentino.

RTV38 racconterà la Pasqua fiorentina con immagini aeree inedite realizzate da un drone che sorvolerà piazza del Duomo e con le voci dei protagonisti presenti al microfono di Andrea Calcinai.

Per chi non potrà seguire l’evento in diretta sarà possibile fruire della replica, dalle 14:30, sempre domenica 31 marzo.

I droni, guidati dal fiorentino Jacopo Bianchi, pilota professionista certificato dal 2016 e video maker, titolare della ditta Dronisti Latini Video Film Making con la quale ha già ripreso nel suo passato professionale meravigliose immagini della Toscana, permetteranno alle riprese di quest' anno di avere un "taglio" a dir poco cinematografico, sì da spettacolarizzare e valorizzare ulteriormente un evento già carico di emozioni e di magia e vedranno trasmettere in maniera del tutto inedita visuali dall'alto finora mai viste.

Infatti, fino all'eccezionale introduzione nell'edizione di quest' anno di questo nuovo modo di rendere cronaca fedele dell' evento, la massima altezza di ripresa che era stata utilizzata con la telecamera era di 12-15 metri al massimo. Altezza non paragonabile a quella di cui potremo godere il giorno di Pasqua che potrà raggiungere oltre i 50 metri.

La realizzazione unica di questa tipologia di ripresa -accordo con la Questura di Firenze e in regola con tutte le normative Uas It in vigore per il sorvolo di questa area- sarà permessa grazie all'ottenimento, da parte di Bianchi, di un Notam, visto che il 31 marzo sarà "No Fly Zone" fino a Porta al Prato dove c'è la "casa" del Brindellone. Per il sorvolo inedito della zona sovrastante l'evento dello Scoppio del Carro: ciò permetterà, così, il migliore e più sicuro utilizzo delle suoi velivoli e una resa finale delle stesse tale da far sentire lo spettatore da casa ancora più privilegiato di quello presente dal vivo in Piazza Duomo.