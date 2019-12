Riparto sugli altri condomini delle spese inerenti una unità abitativa

Nel consuntivo generale sono stati inseriti interventi individuali da attribuire invece alle singole unitá immobiliari

Buonasera,

cortesemente chiedo lumi in merito al discriminante operato del nostro Amministratore che effettua riparto sugli altri condomini delle spese condominiali inerenti una unita' abitativa locata a persone straniere che si astengono dal pagamento della loro quota (in millesimi) avendo chiesto al loro padrone di casa riparazioni varie all'interno della proprieta' a loro locata da anni. A mio giudizio tale operato risulta essere assolutamente iniquo e aggravante le spese sostenute per legge dagli altri condomini...me compreso. Chiedo cortesemente il suo giudizio sul mio prossimo operato mirato a chiedere al Geometra di adoperarsi nei confronti del proprietario dell'unita' non pagante ed interrompere immediatamente la "facile" soluzione e se giusto segnalarlo all'Associazione di categoria.

Perdoni il disturbo e permetta inoltrarle a nome mio e di altri condomini un anticipato ringraziamento per quanto potra' suggerirci.

Con i nostri ossequi.

Salve,

se nel consuntivo sono stati inseriti interventi individuali, questi devono essere attribuiti alle singole unitá immobiliari e nello specifico indicate come spese personali. Non possono essere suddivise tra i vari condomini in ragione dei millesimi. A tutela i condomini possono non approvare il consuntivo fino a quando non sia stato fatto il corretto riparto e se fosse approvato dalla maggioranza lei può impugnare la delibera e ricorrere in mediazione.

Cordialmente