Rinviati i lavori di ripristino nella zona di viale Europa

Sono stati rinviati i lavori di ripristino a seguito di intervento sulla rete di distribuzione del gas nella zona di viale Europa. É quanto comunica Toscana Energia. I lavori erano programmati in orario notturno a partire da questa sera. Rinviato anche l'intervento di ristrutturazione edilizia in un immobile in via Bolognese che prevedeva, da sabato a metà agosto, un restringimento di carreggiata e un divieto di accesso tra via Bolognese e via Faentina per i veicoli provenienti da via Faentina.