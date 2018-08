Rinviata ufficialmente Sampdoria-Fiorentina

Dinanzi alla tragedia avvenuta a Genova tutto passa in secondo piano

Anche il mondo del calcio si ferma a riflettere e rispettasse in silenzio il lutto che ha colpito decine di famiglie. Il Presidente della Lega Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle Società Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle Società Milan e Fiorentina, ha disposto il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore.

In tutte le altre partite in programma del primo turno della Serie A TIM sarà osservato prima dell'inizio un minuto di silenzio e le squadre scenderanno in campo col lutto al braccio. Il calcio è passione e divertimento ma questo è il momento del dolore intorno a Genova ed alle sue vittime.

La Fiorentina disputerà un incontro amichevole con l’ S.S. Arezzo mercoledì 22 agosto alle ore 21:00 presso lo stadio “Città di Arezzo”.