Rinnovo del contratto dei metalmeccanici: domani assemblea a Scandicci

Firenze, 20-3-2025 - Firenze è una delle tre città (con Vicenza e Napoli) in cui domani, venerdì 21 marzo, si svolgeranno assemblee, in preparazione dello sciopero nazionale del 28 marzo per il rinnovo del Contratto nazionale metalmeccanici.

L’appuntamento è al teatro Aurora di Scandicci (via San Bartolo in Tuto 1, ore 10-13), dove arriveranno delegati e delegate del Centro Italia: Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria e ovviamente Toscana. Attese oltre 700 persone.

Il programma prevede la relazione introduttiva di Luca Trevisan, Fiom nazionale, poi gli interventi di delegati/e e di Bruno Cantonetti della Uilm nazionale, con le conclusioni di Ferdinando Uliano, segretario generale Fim nazionale.

Prosegue così la mobilitazione dei sindacati metalmeccanici dopo la rottura delle trattative per il rinnovo con le controparti datoriali. I sindacati ritengono inaccettabile la latitanza del sistema di rappresentanza delle imprese, che non ha saputo dare alcuna risposta positiva alle richieste avanzate unitariamente attraverso la piattaforma approvata dalle lavoratrici e lavoratori.

La crisi di importanti settori industriali metalmeccanici e le condizioni di precarietà delle persone anche in quelle realtà non colpite direttamente dalla crisi sono sotto gli occhi di tutti e sono interessati migliaia di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici. Emergenze che si sommano a quelle salariali e che necessitano di risposte urgenti.