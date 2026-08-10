​Rifiuti: perché pagheremo di più

C’è un’ironia amara che accompagna ogni mattina i cittadini toscani: quella di uscire di casa con il sacchetto dei rifiuti e trovarsi di fronte a cassonetti stracolmi o rifiuti abbandonati, proprio mentre le bollette della TARI continuano a salire. È questo il paradosso al centro dell’ultima Assemblea dei Sindaci dell’ATO Toscana Centro, svoltasi oggi al Castello dell’Acciaiolo a Scandicci. In un momento in cui l'inflazione e i costi operativi spingono le tariffe verso l'alto, il dibattito pubblico si infiamma: i cittadini sono chiamati a nuovi sacrifici economici, ma la qualità del decoro urbano sembra non tenere il passo. Il dilemma è chiaro: come giustificare costi crescenti a fronte di un servizio che molti percepiscono in peggioramento?

L’Assemblea ha approvato, con una solida maggioranza dell’89% (54 voti favorevoli), il potenziamento e il "revamping" dell’impianto di Montale. Questa non è una semplice manutenzione tecnica, ma una scelta strategica fondamentale per il nuovo "Piano d’ambito" che verrà adottato ufficialmente dopo la pausa estiva.

La decisione riflette la volontà politica di raggiungere una reale autonomia nella gestione integrata dei rifiuti. Puntando sull’efficienza impiantistica per chiudere il ciclo all'interno del territorio, i Comuni scommettono sulla riduzione della dipendenza da strutture esterne, un fattore che storicamente ha fatto lievitare i costi di smaltimento a carico della collettività.

L’attività di controllo dell’Autorità d'ambito ha fatto emergere l'esclusione di circa 22 milioni di euro di costi presentati dal gestore. Durante la complessa attività istruttoria per il Piano Economico Finanziario 2026-2029 — approvato a maggioranza qualificata con 43 voti favorevoli (87%) — ATO ha rilevato che tali somme non erano adeguatamente documentate o risultavano incoerenti con il perimetro del servizio stabilito dal metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA.

Il ruolo di controllo dell'Autorità si è rivelato fondamentale per evitare che le inefficienze documentali del gestore ricadessero sulle bollette. Un elemento chiave per mitigare l'impatto sui cittadini è stata la decisione di distribuire l’incremento tariffario nell’arco dei prossimi quattro anni, evitando uno shock immediato per i bilanci delle famiglie.

«Ato ha esercitato con rigore e trasparenza il proprio ruolo di garanzia dell’interesse pubblico, riconoscendo esclusivamente i costi dovuti e tutelando, per quanto possibile, cittadini e imprese. Adesso, però, è necessario affrontare il problema alla radice: la leva tariffaria non può continuare ad essere la risposta a ogni incremento dei costi», hanno dichiarato Guglielmo Bongiorno e Francesca Vivarelli, sindaci del Patto "Acqua Pubblica".

Il panorama politico della gestione dei servizi in Toscana sta vivendo un netto cambio di rotta. I sindaci del "Patto Acqua Pubblica" chiedono un superamento del modello orientato al mercato e alla quotazione in Borsa per la multiutility Plures Alia, sostenendo che il management attuale sia legato a un progetto di sviluppo ormai superato dagli eventi.

La tensione è culminata nel voto contrario espresso dai sindaci del Patto sulla distribuzione dei dividendi attraverso il ricorso alle riserve. La loro posizione è netta: in una fase di rincari, le risorse della società non devono essere distribuite come profitto ai soci, ma reinvestite prioritariamente nel miglioramento del servizio e nel completamento del sistema impiantistico per ridurre progressivamente le tariffe.

L’impatto economico sui cittadini fiorentini è stato analizzato da Lorenzo Masi, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio e Presidente della Commissione Affari Istituzionali. I dati offrono una fotografia di un carico fiscale in costante ascesa. Ecco i numeri principali per il contesto fiorentino:

135,8 milioni di euro : il costo totale previsto dal PEF per il 2026.

il costo totale previsto dal PEF per il 2026. +6,2 milioni di euro : l'incremento di costo rispetto all'anno precedente.

l'incremento di costo rispetto all'anno precedente. +15,55%: la crescita dei costi totali del servizio registrata tra il 2019 e il 2022.

Secondo Masi, esiste un conflitto stridente tra l'obbligo economico di coprire costi sempre più onerosi (influenzati anche dall'inflazione) e il diritto dei residenti a una città pulita. Il rischio è che pagare di più per ricevere un servizio percepito come inferiore diventi una "normalità" inaccettabile per i contribuenti.

La strada per garantire tariffe sostenibili nel lungo periodo è stretta: passa obbligatoriamente dall’efficienza degli impianti, dal rispetto dei cronoprogrammi industriali e da una reale riduzione della produzione di rifiuti. I sacrifici economici richiesti oggi ai toscani potranno essere giustificati solo se accompagnati da un miglioramento tangibile del decoro urbano e da una governance trasparente.