Rievocazioni storiche, studiosi in Palagio di Parte Guelfa

A Palagio di Parte Guelfa i più importanti studiosi riuniti per un approfondimento scientifico sulle tradizioni della Toscana. L'occasione, giovedì 18 gennaio alle 16, sarà per la presentazione del libro “Le Rievocazioni storiche. Feste civiche e culture popolari in Toscana”, a cura di Caterina Di Pasquale e Fabio Dei, organizzata dall'Università di Firenze e dal Calcio Storico Fiorentino, in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana.

“Con piacere ospitiamo questo appuntamento al Palagio di Parte Guelfa – ha detto il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi – che oggi è davvero la 'casa' delle tradizioni popolari fiorentine. Al tavolo saranno presenti docenti ed esperti provenienti da tutte le università toscane per raccontare il patrimonio culturale rappresentato dalle rievocazioni storiche, un vero tesoro della nostra regione”. A presentare il volume, edito nel 2023 dalla casa editrice Donzelli, saranno Franco Franceschi (Università degli studi di Siena) e Costanza Lanzara (Università degli Studi di Firenze), con la partecipazione di alcuni autori dei saggi in volume: Fabio Dei (Università di Pisa); Emanuela Rossi (Università di Firenze); Dario Nardini (Università di Pisa); Paolo De Simonis (Antropologo culturale). La presentazione sarà alle 16. Ingresso libero.