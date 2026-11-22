Mercoledì 4 novembre presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze (ore 9.45 – Aula Magna del Dipartimento, piazzale delle Cascine, 18) si terrà il convegno dal titolo "La Co-Generazione della conoscenza: esperienze maturate dal DAGRI nell’ambito dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana".

L’iniziativa mette al centro il confronto e la condivisione delle esperienze maturate dal DAGRI nell’ambito dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana, attraverso cui l’ente locale finanzia le politiche di crescita e innovazione del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

La giornata di studi – rivolta in primo luogo a istituzioni, imprese, agricoltori, professionisti e tecnici – si aprirà con i saluti del direttore del DAGRI Riccardo Bozzi e dell’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras.

L’iniziativa, moderata da Simone Orlandini (Dagri), vedrà avvicendarsi Dario Nardella (coordinatore S&D Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo), Anna Vagnozzi (dirigente tecnico del Consiglio per la ricerca in agricoltura – CREA), Fausta Fabbri (Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” Regione Toscana), Silvio Menghini (Dagri), Alessio Mugnaini (delegato all’Agricoltura di ANCI Toscana). Sono previsti anche gli interventi di alcuni imprenditori che hanno partecipato ai progetti. Chiuderanno l’incontro due tavole rotonde dedicate alle innovazioni per le filiere del territorio e nei prodotti a marchio qualità.