Ribery squalificato 3 giornate, 1 per Montella

ph courtesy Violachannel

Le sanzioni del giudice sportivo dopo Fiorentina - Lazio. Al francese anche multa di 20mila euro, 15mila al tecnico. Ora in diretta la Primavera contro l'Atalanta per la Supercoppa

Tre giornate di squalifica e 20mila euro di multa a Franck Ribery. Una giornata di squalifica e 15mila euro di multa per l'allenatore Montella. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo il turbolento dopo gara di Fiorentina-Lazio di ieri sera.

Un turno di squalifica anche a Ranieri espulso per fallo di mano.

Più o meno le sanzioni attese, anzi c'era chi temeva un pugno più pesante della giustizia sportiva dopo il leggero strattonamento del guardalinee Passeri da parte del francese e le male parole di Montella all'arbitro Guida.

Intanto stanno per scendere in campo a Bergamo Atalanta e Fiorentina per la finale di Supercoppa Primavera (diretta Sportitalia ore 20,30). Potrebbe essere il primo trofeo della gestione Commisso.